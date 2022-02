Mad Max Fury Road con Eminem e Rihanna: la storia vera del casting di George Miller

'Love the way you drive': secondo il nuovo libro di Kyle Buchanan, "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of 'Mad Max: Fury Road'", Eminem e Rihanna erano in lizza per i ruoli principali del capolavoro di George Miller Mad Max Fury Road.

Nel libro, nuova fatica dell'autore del New York Times, viene infatti rivelato che il regista George Miller e la direttrice del casting Ronna Kress ha tenuto numerosi provini per il film del 2015. "L'intero processo di casting di Max è durato quasi un anno", si legge nell'estratto pubblicato da Vulture. "Stavamo prendendo in considerazione praticamente tutti gli attori del mondo, e abbiamo avuto lunghe conversazioni sui vantaggi o gli svantaggi di scegliere qualcuno di molto famoso o qualcuno di sconosciuto nel ruolo di Mad Max". Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Eric Bana, Jeremy Renner e Armie Hammer sono stati tutti selezionati per il ruolo principale di Max, interpretato originariamente da Mel Gibson nella trilogia di "Mad Max" a partire dal 1979. Anche Heath Ledger era stato preso in considerazione, prima della sua scomparsa nel 2008.

Ma i nomi più sorprendenti che spuntano fuori dal libro di Buchanan sono quelli di Eminem e Rihanna, che furono davvero in lizza per il film: "E' una cosa di cui non parla nessuno e forse George non la ammetterà mai, ma ho un ricordo molto, molto, molto vivido di George che parla di Eminem per il ruolo di Max", ha confessato Mark Sexton, storyboard artist del film. Lo stesso Miller nel libro spiega: "Eminem aveva fatto '8 Mile' e l'ho trovato davvero interessante. Ho pensato: 'Ha quel certo non so che'. Avevamo fatto il primo Happy Feet con la defunta Brittany Murphy, e lei aveva fatto 8 Mile, quindi le ho chiesto com'era stato lavorare con Eminem e se pensava che potesse interessargli."

Sexton ha aggiunto che "nel marzo 2007 è stato richiamato sul tavolo da disegno per realizzare un sacco di storyboard immaginando Max con i capelli biondi", affinché Miller potesse visualizzare Eminem nella parte. "Alla fine ci siamo messi in contatto con lui" , ha chiarito Miller, "ma non se ne è fatto niente perché la produzione stava per partire ed era tutto organizzato per girare in Australia, e lui semplicemente non voleva andarsene di casa".

Inoltre, George Miller ha personalmente incontrato Rihanna per la parte di una delle cinque 'Spose' che fuggono con Furiosa: "Di solito, gli attori si presentano vestiti in modo molto casual, ma cavoli, Rihanna sembrava spettacolare quando è entrata per il provino", ha ricordato il regista. "Non sono sicuro che fosse a conoscenza del contenuto del film, quindi si era vestita semplicemente da Rihanna: ho pensato che fosse perfetta".

Per altri approfondimenti ecco le ultime novità su Mad Max Furiosa, il nuovo film della saga pronto a iniziare le riprese in vista dell'uscita fissata al 2024.