Mad Max: Fury Road eletto miglior film degli ultimi 25 anni: ecco la classifica completa

Mad Max: Fury Road di George Miller, esempio capolavoro di action perpetuo con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron, è stato eletto come miglior film degli ultimi 25 anni al termine di un sondaggio 'definitivo' indetto da Rotten Tomatoes.

Per celebrare il suo 25esimo anniversario, infatti, il famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha invitato i suoi oltre 10mila critici certificati a prendere parte al gioco preferito di ogni cinefilo degno di questo nome, ovvero esprimere la propria classifica personale dei migliori film degli ultimi 25 anni: a trionfare - in una classifica, bisogna dirlo, un filino Hollywood-centrica - è stato il film post-apocalittico di George Miller, seguito da Parasite di Bong Joon-ho al secondo posto e Mulholland Drive di David Lynch al terzo. Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e Ritratto della signora in fiamme di Céline Sciamma completano la top five, qui sotto la classifica completa dei migliori 25 film degli ultimi 25 anni:

Mad Max: Fury Road (George Miller) Parasite (Bong Joon-ho) Mulholland Dr. (David Lynch) The Dark Knight (Christopher Nolan) Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma) Spirited Away (Hayao Miyazaki) Pan’s Labyrinth (Guillermo del Toro) The Matrix (The Wachowskis) The Social Network (David Fincher) No Country for Old Men (Joel & Ethan Coen) There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) Get Out (Jordan Peele) Moonlight (Barry Jenkins) Everything Everywhere All Once (The Daniels) Magnolia (Paul Thomas Anderson) Whiplash (Damien Chazelle) Inside Llewyn Davis (Joel & Ethan Coen) The Fellowship of the Ring (Peter Jackson) Zodiac (David Fincher) Inglourious Basterds (Quentin Tarantino) The Tree of Life (Terrence Malick) Paddington 2 (Paul King) Black Panther (Ryan Coogler) Arrival (Denis Villeneuve)

Ricordiamo che la saga di Mad Max continuerà con Furiosa, prequel incentrato sulla giovinezza dell'Imperatrice Furiosa che avrà per protagonista Anya Taylor Joy. Il film, scritto e diretto ancora una volta da George Miller, è atteso per il 24 maggio 2024.