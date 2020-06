Mad Max: Fury Road, ecco cosa ne pensa Zoe Kravitz sul prequel di Furiosa

Nelle scorse settimane è stato confermato ufficialmente Furiosa, nuovo film di George Miller prequel del capolavoro del 2015 Mad Max: Fury Road, e in una recente intervista Zoe Kravitz ha commentato la notizia.

La star, che nel film con Tom Hardy e Charlize Theron interpretava di Toast la sapiente, una delle mogli di Immortan Joe, parlando con il podcast di Happy Sad Confused ha parlato dell'atteso spin-off prequel, che sarà incentrato su una giovane Imperatrice Furiosa.

"Se ricordo bene, George parlava in continuazione sul fatto di voler fare un prequel su Furiosa, ma non sapevo che avrebbe scelto un'altra attrice per la parte di Charlize. Sentite, se c'è una cosa che ho imparato durante la lavorazione di Fury Road è stata quella di tenere la bocca chiusa e fidarmi di George Miller. Quindi dirò soltanto 'buon lavoro, maestro' e poi chiuderò la bocca, perché non ci sono tante altre cose che si possono dire a quell'uomo."

Ricordiamo che tra le attrici contattate per il cast del nuovo film sono state segnalate Anya Taylor-Joy e Jodie Comer. Voi, potendo scegliere, chi assumereste? Quali sono le vostre aspettative per il prequel su Furiosa? Ditecelo nella sezione dei commenti.

