Mad Max: Fury Road, Charlize Theron si trasforma in Furiosa nel video della rasatura

La Furiosa di Charlize Theron ha lasciato il segno non solo con il suo mostruoso cingolato del deserto, ma anche nella memoria del franchise post-apocalittico. Adesso l'attrice ha condiviso il video inedito della fatidica rasatura con cui abbracciò uno dei suoi ruoli più famosi.

Il dietro le quinte è stato rivelato poche ore fa in occasione della proiezione speciale di Mad Max: Fury Road in un drive-in: nelle immagini possiamo chiaramente vedere la Theron rasarsi i capelli quasi del tutto e, ovviamente, non mancano i commenti sbigottiti ed entusiasti dell'attrice e degli amici presenti. La musica drammatica in sottofondo da anche un tono decisamente epico alla genesi di Furiosa, non trovate?

"In onore della proiezione al drive-in di Mad Max di stasera, ecco un momento speciale di Charlize Theron e che ha segnato il punto di non ritorno nella nascita di Furiosa", ha scritto l'attrice sul suo profilo Instagram, ringraziando poi gli organizzatori della proiezione sotto le stelle. "Un enorme grazie a colore che hanno reso possibile questa serata! Sono entusiasta di vedere di nuovo questo film sul grande schermo".

Da quel momento la Theron è diventata a tutti gli effetti l'indomabile guerriera del deserto, dandone un'interpretazione tanto brillante che David Ayer è attualmente al lavoro su un prequel di Fury Road su Furiosa. Per una visione altrettanto unica della pellicola candidata a ben 10 premi Oscar, la Warner Bros. ha appena distribuito un fenomenale steelbook in edizione limitata di Mad Max: Fury Road.