Mad Max: Fury Road, Charlize Theron rotolava a terra prima del ciak per essere più sporca

Parlando con Rotten Tomatoes, che ha recentemente eletto Mad Max: Fury Road il più grande action-movie mai realizzato, il regista George Miller ha svelato una simpatica curiosità a proposito dell'interpretazione di Charlize Theron, che nel film del 2015 dà il volto alla co-protagonista Furiosa.

L'attrice a quanto pare inizialmente era piuttosto schifata all'idea di doversi sporcare, dunque Miller si offrì umilmente di prepararle delle salviette appena dietro la cinepresa affinché potesse pulirsi il più rapidamente possibile subito dopo la fine della ripresa. L'attrice premio Oscar però declinò educatamente.

"Uscì dal furgone del trucco e iniziò a rotolarsi nella polvere solo per sporcarsi meglio e farsela finire sotto le unghie", ricorda Miller. "Prima di iniziare il film, mi ha detto: 'Devo dirti una cosa. Odio la polvere sulle mani.' Ha una sorta di avversione per la polvere. Le ho detto che avremmo potuto usare delle salviette o cose così, e lei ha detto: 'No no, tanto non mi aiuterà'."

La Theron si dichiarò in tutto e per tutto alla parte di Furiosa, e fu lei a chiedere la rasatura dei capelli. “È stata lei a dirmi che Furiosa non avrebbe dovuto avere i capelli. Una come lei non si curerebbe dei capelli in quella terra desolata, con tutta quella polvere e così via", ha detto Miller. "Non voleva sembrare una donna che faceva il lavoro di un uomo".

Vi ricordiamo che recentemente Miller ha annunciato la lavorazione di tre sequel di Fury Road, tra i quali anche uno spin-off su Furiosa.

