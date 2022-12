Mad Max: Fury Road, Charlize Theron ammette: 'Non farò mai più roba del genere'

Non è certo una sorpresa il fatto che le riprese di Mad Max: Fury Road siano state un'esperienza stressante per gli attori coinvolti: George Miller ha saputo spremere anche l'anima da Tom Hardy e soci, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore da una Charlize Theron ancora traumatizzata da quel set.

Dopo aver finalmente firmato l'armistizio con Tom Hardy, la star de L'Avvocato del Diavolo è infatti tornata a parlare del capolavoro di Miller in questi termini: "Sentite, so di aver detto che come attrice voglio sentirmi messa alla prova, ma non così tanto! Non ho mai fatto nulla che richiedesse quella resistenza, e non rifarò roba del genere. Non so come sia la produzione del sequel, ma voglio sperare che non sia così".

Theron ha quindi proseguito: "Odio dire questo, perché non voglio incoraggiare giovani attori e attrici a credere che abbiano bisogno di traumi e sacrifici, perché davvero non credo che ne abbiate bisogno, ma credo anche che le circostanze createsi intorno a quel film gli abbiano dato quella magia. Non voglio dire che debba sempre essere così, ma il lampo di genio che cerchi di rincorrere... Credo che per quel film sia accaduto. Ma ragazzi, è stata fo**utamente dura".

Ne sarà valsa la pena? Ditecelo voi nei commenti! Tornando ai giorni nostri, intanto, George Miller ha parlato della sceneggiatura del sequel di Mad Max: Fury Road.