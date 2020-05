Mad Max: Fury Road, Carlize Theron rivoluzionò il look di Furiosa, ecco com'era

Proprio in questi giorni cinque anni fa debuttava nei cinema il Mad Max: Fury Road di George Miller, con cui puntò a dare nuova linfa alla saga post-apocalittica iniziata nel 1979. Tuttavia sembra che non fu solo Max a reinventarsi: continuare dopo il salto per scoprire l'indispensabile apporto di Charlize Theron alla pellicola premio Oscar.

A raccontare alcuni retroscena della produzione e a portarci sul polveroso set desertico è il co-protagonista Tom Hardy:

"Charlize ha probabilmente dato vita ad uno dei migliori personaggi principali in un film d'azione e questo è innegabile. Il merito va tanto al suo fenomenale talento quanto a George [Miller] per aver riconosciuto fin dall'inizio che era tempo di spostare l'attenzione dal ruolo di Mel Gibson a quello di Furiosa. Ovviamente la sua è stata una grande interpretazione, ma Theron ha anche modellato l'aspetto e la personalità di Furiosa, compresi i suoi capelli."

“All'inizio, Furiosa era un personaggio molto evanescente, con i capelli lunghi e alcuni simboli africani sul viso dipinti col fango. All'epoca, prima di Jenny Beavan, c'era una costumista diversa e i suoi abiti erano molto in stile Barbarella [pellicola del 1968 di Roger Vadim]."

La Theron in passato aveva anche ringraziato Miller per aver ascoltato i suoi consigli ed infatti la versione più selvaggia ed androgina, ma soprattutto con la testa rasata, è divenuto presto uno dei personaggi più memorabili del cinema.

Los corso marzo abbiamo avuto qualche informazione in più sulla pellicola spin-off, diretta sempre da Miller, che non solo sembrerebbe essere a tutti gli effetti un prequel di Mad Max: Fury Road, ma dovrebbe anche raccontare il passato di Furiosa, per il cui ruolo in Max Max: Fury Road 2 Anya Taylor-Joy sembrerebbe essere la favorita.