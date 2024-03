Mad Max Fury Road 2: tutto quello che sappiamo sul sequel con Tom Hardy The Wasteland

Con la nuova foto di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road con protagonista Anya Taylor Joy nei panni di una giovane Imperatrice Furiosa, la febbre per la saga di Mad Max è tornata a salire, insieme alla curiosità per il famoso sequel con Tom Hardy Mad Max: The Wasteland.

Come forse saprete, infatti, qualche tempo prima dell'uscita di Fury Road il creatore della saga George Miller aveva promesso due nuovi film di Mad Max, la cui realizzazione sarebbe avvenuta solo in caso di successo di Mad Max: Fury Road: quel film, uscito nel 2015, fu accolto immediatamente come un capolavoro assoluto della storia del cinema, ottenne quasi 400 milioni di dollari al botteghino mondiale (il maggior risultato di sempre per nu film della saga) e ben 10 nomination agli Oscar, incluse quelle per miglior film dell'anno e miglior regia, vincendo sei premi (il record di quell'edizione). A quel punto, Miller si mise a lavoro.

I due film promessi dall'autore sono Furiosa, un prequel di Fury Road incentrato sulla giovinezza dell'Imperatrice e ambientato nell'arco di 15 anni, e il misterioso Mad Max: The Wasteland, un sequel diretto di Fury Road di nuovo con Max protagonista: mentre il primo film è entrato in produzione nel 2022 ed è finalmente pronto ad uscire nelle sale a partire dal prossimo 24 maggio, purtroppo del secondo si sono perse totalmente le tracce. Sappiamo che la sceneggiatura è pronta dal 2018, almeno in qualche forma, dato che all'epoca Miller annunciò di aver completato i copioni dei due film (quello di Furiosa e quello del sequel di Fury Road), ma poco prima del covid il regista entrò in una complessa causa legale con la Warner Bros. per i costi di produzioni di Fury Road e i relativi compensi dovuti, cosa che ha enormemente rallentato il processo di sviluppo della saga, al punto che nel frattempo Miller si è dedicato al film originale Tremila anni di attesa.

Il lato positivo, però, è che ad oggi l'unico altro film in cantiere sulla scrivania di George Miller, almeno per quanto è dato di sapere alla stampa, è proprio Mad Max: The Wasteland. È impossibile sapere ora come ora se Tom Hardy sia ancora legato al progetto, ma la speranza è che presto o tardi il regista torni ad aggiornarci.