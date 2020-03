Mad Max: Fury Road 2 potrebbe essere un prequel su Furiosa con Yahya Abdul-Mateen II

Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell'apprezzatissimo, nonché premio Oscar, Mad Max: Fury Road e secondo alcuni rumor il sequel diretto da George Miller, le cui riprese partiranno in autunno, potrebbe non essere un sequel, bensì un prequel/ spin-off su Furiosa, in cui potrebbe essere coinvolto Yahya Abdul-Mateen II

A dare la sorprendente quanto interessante notizia il portale Collider, attraverso uno dei suoi podcast.

Secondo quanto riferito nel sequel/prequel verrà esplorato il passato del personaggio di Charlize Theron, che di conseguenza potrebbe apparire in un sua versione più giovane, quindi non è detto che l'attrice ritorni nei panni della coraggiosa guerriera delle Wasteland.

L'autore del podcast bada bene a riportare i rumor sul film e sul coinvolgimento dell'ex Dottor Manhattan (Watchmen) con molta cautela, essendo le informazioni sul film ancora molto poche.

Ad oggi tutto quello che sappiano è che il regista George Miller ha ben come e quando girare la pellicola e che, stando alle precedenti dichiarazioni di Tom Hardy, Fury Road sarebbe il primo di una saga di tre film, anticipando che i sequel, o comunque li si voglia chiamare, potrebbero essere almeno due.

Al momento Miller è impegnato sul set di Three Thousand Years of Linging,in cui vedremo protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, il ché, oltre al fatto che Hardy è attualmente alle prese con Venom 2, rendono incerti non solo i tempi di realizzazione dello spin-off, ma anche l'eventuale ritorno di Hardy nei panni di Max Rockatansky.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e, per approfondire, dal nostro speciale su Mad Max: Fury Road 2.