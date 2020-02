Mad Max: Fury Road 2 in lavorazione, le riprese dovrebbero partire in autunno

Secondo quanto riferito, la Warner Bros. avrebbe dato il via libera a Mad Max: Fury Road 2, o a Mad Max 5, o a Mad Max: The Wasteland, attesissimo sequel del capolavoro Mad Max: Fury Road del 2015.

Secondo Geeks WorldWide, Miller è finalmente pronto a continuare il suo franchise apocalittico: le voci di corridoio suggeriscono che il sequel è stato approvato dallo studio e le riprese potranno iniziare in Australia nel tardo autunno 2020. Tuttavia, non è chiaro se Charlize Theron tornerà nel film, e non solo a causa di un calendario piuttosto impegnativo.

Non si conoscono i piani di Miller per il futuro della saga, ma se il tanto anticipato spin-off su Furiosa dovesse essere realtà, questo sequel - Mad Max: The Wasteland, il titolo provvisorio del film - potrebbe presumibilmente concentrarsi esclusivamente su Max. Tom Hardy sta concludendo le riprese di Venom 2 diretto da Andy Serkis, che uscirà ad ottobre, il che vuol dire che a quel punto l'attore sarebbe libero di iniziare a lavorare su un altro progetto. Proprio Serkis qualche giorno fa ha aggiornato sullo stato della produzione del sequel Marvel, e quella notizia sembra incastrarsi bene con questi rumor a proposito del semaforo verde per Miller.

Il regista, lo ricordiamo, è attualmente pronto per iniziare le riprese di Three Thousand Years of Longing con Idris Elba e Tilda Swinton il mese prossimo, quindi anche lui dovrà riuscire a liberarsi entro l'autunno. Ma che le acque avessero iniziato a muoversi dopo anni di diatribe lo si era intuito a dicembre, quando in un'intervista promozionale lo stesso Miller aveva fatto intendere che i lavori su Mad Max 5 erano iniziati attivamente.

