Mad Max: Fury Road 2, George Miller ha già le idee chiare su come e quando girarlo

Che la Warner Bros. volesse un seguito per Mad Max: Fury Road era già noto e, dopo alcune incomprensioni con i produttori, il regista George Miller è già al lavoro per ben tre sequel di Mad Max. Adesso Miller rivela che un nuovo capitolo potrebbe essere più vicino del previsto.

Nella recentissima intervista a Deadline, Miller ha parlato dei sui progetti futuri e del suo nuovo film Three Thousand Years of Longing, le cui riprese stanno per iniziare, e coglie l'occasione per parlare anche del sequel di Mad Max: Fury Road

Il regista ha affermato di avere già numerose idee sul progetto e che alcuni personaggi visti nel 2015 potrebbero ritornare, così da approfondire la loro storia e scoprire cosa li ha portati a schierarsi con, e soprattutto contro, Immortan Joe.

Parlando di Coma-Doof Warrior, il chitarrista cieco che incita in prima linea l'armata dei pirati del deserto, afferma che gli piace pensare sia ancora vivo: "Abbiamo un'intera storia su come è arrivato lì. Ci penso spesso. L'approccio al film è stato quello di riuscire a spiegare tutto. Non solo tutti i personaggi, ma ogni oggetto, come tutto ha trovato la sua strada in questo mondo e come è sopravvissuto."

Il progetto sembra essere già in lavorazione, almeno nella fervida mente di Miller "Non ho finito con la saga di Mad Max e presto arriverà un nuovo capitolo che riprenderà da dove Fury Road si era interrotto, ci stiamo già lavorando. Penso che quello che mi succeda quando lavoro su due film diversi è che riesco a vedere le cose da una certa distanza e fare un passo indietro se necessario, se qualcosa prima mi sembrava una buona idea, non è detto che adesso lo sia."

Le parole di Miller fanno ben sperare sul sequel di Mad Max: Fury Road e sembra che il regista voglia lavorare parallelamente al nuovo capitolo e a Three Thousand Years of Longing. Stando alle dichiarazioni, al fianco del protagonista Max Rockatansky (Tom Hardy) potrebbero tornare sia Imperatrice Furiosa (Charlize Theron) che il chitarrista folle.



Cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere in Mad Max: Fury Road 2?