Mad Max Furiousa, annunciato un altro grande ritorno da Fury Road: i fan già esultano

Dopo i nuovi dettagli su Mad Max Furiosa, attesissimo prequel di Fury Road diretto da George Miller, è stato annunciato in queste ore che per il nuovo capitolo della saga post-apocalittica tornerà anche un altro grande protagonista del pluripremiato film del 2015.

Stiamo parlando del compositore Tom Holkenborg, alias Junkie LX, le cui musiche hanno contribuito a fare di Mad Max Fury Road il capolavoro indimenticabile che ancora oggi viene citato tra i titoli migliori del XXI secolo: George Miller in persona ha confermato dal Festival di Cannes che Tom Holkenborg tornerà nel mondo post-apocalittico di Mad Max per comporre la colonna sonora di Furiosa. Il musicista, tra l'altro, ha anche creato le musiche del nuovo film di Miller, Three Thousand Years of Longing, presentato appunto a Cannes.

Lo stesso Holkenborg ha dichiarato: "Che grande settimana a Cannes per George e il suo nuovo film 'Three Thousand Years of Longing'! Purtroppo mi sono perso l'evento, ma non vedo l'ora che la gente veda questo film straordinario. E sono molto grato di poter continuare il mio viaggio con George con il suo prossimo capitolo della serie Mad Max: 'Furiosa'". Ricordiamo che nel cast di Furiosa ci saranno Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. Miller dirigerà, co-sceneggerà e produrrà Furiosa, insieme al suo partner di lunga data nella produzione, Doug Mitchell. Il film sarà prodotto dall'azienda australiana Kennedy Miller Mitchell di Miller, insieme alla Warner Bros. Pictures, partner di Fury Road.

Tra le colonne sonore firmate da Tom Holkenborg oltre a quella di Mad Max Fury Road, vanno ricordate anche le musiche di Deadpool, Sonic the Hedgehog, The Amazing Spider-Man e Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder. Furiosa ha una data d'uscita fissata a maggio 2024.