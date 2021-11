Mad Max: Furiosa, Yahya Abdul-Mateen II abbandona il progetto: ecco chi lo sostituirà

Yahya Abdul-Mateen II ha dovuto abbandonare lo spin-off di Mad Max: Fury Road, intitolato Mad Max: Furiosa, a causa di alcuni conflitti di programmazione. Il prossimo capitolo del franchise ci mostrerà le origini di Furiosa con Anya Taylor-Joy che interpreterà la versione più giovane del personaggio.

Abdul-Mateen II è stato molto impegnato recentemente, dopo aver vinto un Emmy come miglior attore non protagonista per Watchmen e aver recitato in Aquaman con Jason Momoa, tra i suoi crediti troviamo anche l’acclamato Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7) e il reboot di Candyman. Prossimamente lo vedremo in Matrix Resurrections quando il film arriverà nei cinema a dicembre e Ambulance di Michael Bay in uscita nel febbraio del prossimo anno.



Mad Max: Fury Road è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nel 2015 e ha incassato 375,2 milioni di dollari al botteghino globale portando a casa sei Oscar. Secondo quanto riferito da Deadline, l'attore sta lasciando il ruolo a causa di conflitti di programmazione, e mentre i dettagli del progetto per cui sta lasciando non sono stati rivelati, le loro fonti suggeriscono che si tratti di un progetto appassionato che stava sviluppando da un po' di tempo.



Tom Burke (Mank) sostituirà Abdul-Mateen II in Mad Max: Furiosa, l’attore si unisce ad Anya Taylor-Joy, che reciterà nel ruolo principale insieme a Chris Hemsworth. Inevitabilmente, i conflitti di programmazione sono citati come la ragione del suo addio al progetto, ma la cosa potrebbe avere a che fare anche con il fatto che Mad Max Furiosa è stato rimandato di quasi un anno, infatti la pellicola dovrebbe uscire nel 2024.