Mad Max: Furiosa, la Warner vuole Chris Hemsworth come protagonista maschile?

Sono anni che si parla del prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road interamente dedicato al personaggio di Furiosa, che nella pellicola del 2015 era interpretato da Charlize Theron; adesso, però, gli aggiornamenti sembrano arrivare con una certa costanza e nelle ultime ore è spuntato il nome di Chris Hemsworth quale possibile protagonista maschile.

Il casting per il prequel di Mad Max incentrato su Furiosa è ancora in corso e alcune indiscrezioni vorrebbero George Miller intenzionato ad affidare il ruolo alla giovane star di Split e del prossimo The New Mutants, Anya Taylor-Joy. Più recentemente, sulla base di un casting call che vorrebbe la Warner alla ricerca di un protagonista maschile tra i 30 e i 40 anni dal nome Dementus, alcuni hanno ipotizzato che la prima scelta dello studio possa essere Chris Hemsworth, sempre più sulla cresta dell'onda dopo il successo ottenuto con i Marvel Studios e con i fratelli Russo (che hanno prodotto il fenomenale Tyler Rake per Netflix).

Al momento si tratta di una notizia da prendere con le dovute cautele, in quanto non c'è ancora nessuno straccio di accordo né di trattativa. Per la parte di Furiosa, inizialmente, Miller aveva pensato di ringiovanire digitalmente Charlize Theron, decisione in seguito rivista a favore di un'altra attrice più giovane.

Charlize Theron ha espresso la sua delusione per questa scelta. "È difficile da mandar giù. Rispetto totalmente George Miller, ancor di più dopo la realizzazione di Mad Max: Fury Road con lui, un maestro. Gli auguro solo il meglio. Sì, mi si spezza un po' il cuore, certamente. Adoro quel personaggio e sono davvero grata di aver avuto una piccola parte nella sua creazione. Sarà per sempre qualcuno a cui penso e ricordo con affetto. Naturalmente avrei voluto veder andare avanti la storia e se sente che deve andare in quel modo allora mi fido di lui".