Mad Max Furiosa, la trama ufficiale del prequel con Anya Taylor Joy anticipa una guerra!

Le riprese di Mad Max Furiosa sono iniziate da qualche settimana, e in queste ore per l'attesissimo prequel diretto da George Miller è emersa anche una prima sinossi ufficiale, che anticipa una guerra tra due figure tiranniche.

Secondo la nuova sinossi, infatti, Furiosa racconterà la guerra tra un giovane Immortan Joe e un signore della guerra a capo di un'orda di motociclisti nota come Dementus. La trama recita: "Mentre il mondo sta finendo, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di un'Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Nel loro viaggio attraverso la Zona Contaminata, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. E mentre i due Tiranni combattono per il dominio, Furiosa dovrà sopravvivere alle molte prove che le si pareranno di fronte, nel tentativo di ritrovare la strada di casa."

Prequel del capolavoro Mad Max Fury Road, sempre diretto da George Miller, Furiosa uscirà nei cinema il 24 maggio 2024. Nel cast, oltre ad Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista, una versione adolescente della action-woman interpretata da Charlize Theron nel film del 2015, anche Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson e Nathan Jones.

Per altri contenuti, ecco le prime foto dal set di Furiosa, che mostrano proprio l'Orda di Motociclisti in azione. Restate sintonizzati per tutte le prossime notizie.