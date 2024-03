Mad Max Furiosa, nuovo sguardo al villain di Chris Hemsworth: secondo trailer in arrivo?

A pochi giorni dalle entusiastiche voci di corridoio riguardanti il primo test-screening di Furiosa, l'attore co-protagonista Chris Hemsworth ha pubblicato sui social un nuovo sguardo al villain che interpreterà nel prossimo film della saga di Mad Max.

Chiamato Dementus, il nuovo personaggio della saga è un signore della guerra leader di un'orda di motociclisti che, stando alla trama ufficiale di Furiosa, all'inizio del film assalterà il Luogo verde delle molte madri e rapirà la protagonista, dando il via alla sua lunga odissea. Nell'immagine postata sui social dalla star della saga di Thor, Dementus appare in sella al suo bolide sulla cima di una duna di sabbia, mentre scruta l'orizzonte e dice (tramite la didascalia del post): "Puoi scappare, ma non puoi nasconderti...", un messaggio certamente indirizzato alla protagonista Furiosa, che come saprete sarà interpretata da Anya Taylor Joy in questo nuovo episodio del franchise.

Ricordiamo che, in Furiosa: A Mad Max Saga, Dementus entrerà in conflitto con Immortan Joe, il villain al centro del capitolo originale Mad Max: Fury Road, di cui questo film sarà a tutti gli effetti un prequel: Dementus e i suoi motociclisti, dopo aver fatto razzie nel Luogo verde delle molte madri e rapito Furiosa, si imbatterà nella Cittadella di Immortan Joe e deciderà di provare a conquistarla.

Il film uscirà il 23 maggio 2024, con i rumor che parlano di un secondo trailer di Furiosa in arrivo: restate sintonizzati per tutte le prossime novità.