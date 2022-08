Mad Max Furiosa, primo sguardo al look di Anya Taylor Joy nelle foto dal set!

Mad Max Furiosa è il prossimo capitolo della saga di Mad Max, e con le riprese attualmente in corso possiamo mostrarvi un primo sguardo alla Furiosa di Anya Taylor Joy, la protagonista del nuovo film di George Miller.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Anya Taylor Joy ha rinunciato alla sua iconica chioma bionda per sfoggiare un look castano, in linea con il loro dei capelli di Charlize Theron Mad Max Fury Road di George Miller: da notare che, al contrario di quella versione del personaggio, più grande di circa vent'anni, la Furiosa di Anya Taylor Joy ha ancora una folta e lunga chioma di capelli (la Furiosa di Charlize Theron, come ricorderete, era rasata a zero) ma a quanto pare nella timeline di questa scena ha già perso la mano sinistra, dato che l'attrice indossa un guanto verde che consentirà alla produzione di 'farlo sparire' in post. Al momento non è dato sapere se Furiosa perderà il braccio durante il film o se questo evento traumatico della sua vita sarà già accaduto quando il film avrà inizio.

Ricordiamo che Furiosa sarà un prequel di Mad Max: Fury Road e, al contrario del capolavoro del 2015, i cui eventi avevano luogo nel corso di un paio di giorni, il prossimo film della saga "sarà un'epopea della durata di diversi anni", come l'ha descritta l'autore George Miller, e seguirà la protagonista lungo un vasto periodo temporale.

Furiosa ha una data d'uscita fissata all'24 maggio 2024.