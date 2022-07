Mad Max Furiosa, tutto quello che sappiamo sullo spin-off con Anya Taylor Joy

Con le riprese avviate, facciamo il punto della situazione su Mad Max: Furiosa, attesissimo prequel spin-off di Mad Max Fury Road di George Miller incentrato sulla giovinezza della futura Imperatrice Furiosa.

Il film, le cui riprese come detto sono iniziate in questi giorni, è atteso per il 24 maggio 2024, e la trama ufficiale di Mad Max Furiosa pubblicata qualche settimana fa ha anticipato un'avventura per la Terra Desolata: secondo la sinossi, infatti, la giovane Furiosa sarà rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri dal signore della guerra Dementus, leader di una gang di spietati motociclisti; nel corso del loro pericoloso peregrinare per il mondo post-apocalittico di Mad Max, il gruppo si imbatterà nella Cittadella di Immortan Joe, col quale Dementus entrerà in conflitto...

Secondo quanto riportato il titolo del film sarà solo Furiosa, senza il 'Mad Max' utilizzato fin qui per comodità, con George Miller che tornerà come produttore, sceneggiatore e regista. Il ruolo che fu di Charlize Theron in Fury Road sarà ereditato da Anya Taylor-Joy, mentre Chris Hemsworth, che per mesi si è pensato avrebbe interpretato la versione giovane di Immortan Joe (interpretato da Hugh Keays-Byrne, nel film precedente) dovrebbe anche interpretare Dementus, come anticipato dalle foto dal set di Furiosa (ma la questione per ora è aperta alle interpretazioni). Nel cast del film anche Tom Burke, che ha preso il ruolo inizialmente assegnato alla star di Aquaman, Watchmen e Matrix Yahya Abdul-Mateen II, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione.

La colonna sonora sarà composta da Junkie XL, che aveva già musicato il film precedente. Stando alle dichiarazioni di George Miller, il film sarà 'un anti Fury Road', dato che al contrario del capolavoro del 2015, la cui storia iniziava e finiva nel giro un paio di giorni, Furiosa sarà una saga che si dipanerà nell'arco di parecchi anni.

