Mad Max: Furiosa, ecco quando uscirà al cinema il prequel con Anya Taylor-Joy

Dopo il via libera ottenuto dalla produzione e con George Miller che si dedicherà al film una volta completato il suo prossimo progetto, la Warner Bros. ha finalmente scelto la data d'uscita di Furiosa, ovvero il prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road dedicato interamente al personaggio già interpretato da Charlize Theron e qui con Anya Taylor-Joy.

Dopo mesi di annunci, rinvii e soprattutto dopo la conferma che la protagonista del film sarà Anya Taylor-Joy, star ormai lanciatissima sia al cinema che sul piccolo schermo, la Warner ha deciso di posizionare l'uscita di Furiosa il 23 giugno 2023. Questo darà modo a Miller di occuparsi prima della sua prossima regia, ovvero Three Thousand Years of Longing, con protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton.

Lo stesso Miller ha confermato che la pellicola su Furiosa sarà in continuità con la saga di Mad Max e non è da considerare un progetto a parte: "Non sono realmente collegati in modo rigoroso. Ognuno di essi è un nuovo capitolo di una saga su di un personaggio piuttosto archetipico: il vagabondo nella terra desolata, alla fondamentale ricerca di un significato. Si tratta di un personaggio che vediamo soprattutto nei classici western o nelle storie di samurai, con i ronin. Non si può concretamente mettere insieme una cronologia dei film di Mad Max. Non sono mai stati concepiti in questo modo, perché dopo aver realizzato il primo non avevo alcuna intenzione di girarne un secondo. Mad Max 2 è stato in definitiva un tentativo di fare le cose che non ho potuto fare nel primo e così via. Sono tutti film indipendenti in tanti modo diversi".

Del cast di Furiosa faranno parte anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II, in ruoli non specificati.

A dar man forte al regista, lato tecnico, ci saranno Colin Gibson (scenografie), Margaret Sixel (montaggio), Ben Osmo (suono), Lesley Vanderwalt (trucco), tutti vincitori dell'Oscar proprio con Mad Max: Fury Road.