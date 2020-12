Mad Max: Furiosa, il prequel con Anya Taylor-Joy omaggerà Hugh Keays-Byrne

Nel corso di una nuova intervista, il regista di Mad Max: Fury Road George Miller ha rivelato che l'attesissimo prequel Furiosa con Anya Taylor-Joy renderà omaggio al compianto Hugh Keays-Byrne, scomparso qualche giorno a 73 anni.

Anche se il regista e creatore della saga non ha potuto rivelare alcuna informazione sul suo imminente ritorno nell'universo di "Mad Max", ha comunque anticipato che per il prequel di Fury Road sta già pensando ad un modo per onorare la memoria di Keays-Byrne, interprete di Immortan Joe nel film con Tom Hardy e Charlize Theron e del villain Toecutter nel primo capitolo della saga con Mel Gibson.

Miller ha spiegato perché Keays-Byrne era l'attore perfetto per Immortan Joe: "Gli occhi! I suoi occhi avevano quel tipo di potere", ha detto Miller. "Non c'è altro modo per descriverlo. La statura, il portamento, la voce. Hugh incarnava tutto questo. Se fosse al nostro fianco in questo momento, proveremmo quel carisma naturale che emanava. Pensare che la sua presenza non sia più in giro per il mondo è molto triste per me."

Ricordiamo che nel film di Furiosa ci saranno anche Yahya Abdul-Mateen II e Chris Hemsworth, entrambi ufficialmente confermati: non è chiaro però quali ruoli interpreteranno, sebbene una fuga di notizie sulla descrizione del casting afferma che la star di Thor reciterà nei panni di un personaggio di nome Dementus, descritto come un uomo tra i 30 ei 40 anni, "incredibilmente bello, e con un viso d'angelo sfregiato da una profonda cicatrice sulla fronte cucita con lucenti punti metallici cromati".