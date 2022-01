Mad Max: Furiosa, novità sul film di George Miller con Anya Taylor Joy: scaldate i motori!

Dopo il video di Anya Taylor Joy alla guida, si scaldano i motori per l'attesissimo Mad Max: Furiosa, nuovo film della saga action creata dal leggendario regista australiano George Miller.

Secondo The New Daily, in queste ore diverse aziende del New South Wales, in Australia, sono state contattate dal team di produzione di Furiosa per prepararsi al programma delle riprese del film: stando al report, Airbnb e diversi hotel nelle aree del fiume Murrumbidgee e di Broken Hill sono stati prenotati dai produttori e dai membri della troupe del film, con Hay Caravan Park che ha dichiarato che per il film sono state affittate la bellezza di 50 camper e roulotte Winnebago. Da informazioni precedenti sappiamo che il team di produzione di Furiosa sarà composto da circa 800 persone, quindi si spera che i camper messi da parte siano spaziosi!

Al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese di Furiosa, ma il New Daily stima che la produzione avvierà i motori tra marzo e giugno di quest'anno, a condizione che la pandemia non costringa tutti ad uno slittamento dei piani. A novembre 2021 Yayha Abdul Mateen ha lasciato il cast di Furiosa a causa di conflitti di programmazione dovuti proprio ai continui slittamenti del progetto, annunciato per la prima volta nel 2020.

Ricordiamo che Furiosa sarà un prequel di Mad Max Fury Road e vedrà Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane Imperatrice Furiosa, con Chris Hemsworth entrato nel cast in un ruolo attualmente sconosciuto. La data d'uscita è fissata attualmente per il 22 maggio 2024.

