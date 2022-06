Mad Max: Furiosa, motociclisti in azione nelle prime foto dal set

I lavori su Mad Max: Furiosa procedono silenziosi e costanti: il film con Anya Taylor-Joy nei panni del personaggio che fu di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road sta pian piano prendendo forma, come dimostrano le prime foto trapelate dal set proprio in queste ore, nelle quali ritroviamo subito l'ambientazione che ben conosciamo.

George Miller, si sa, puntava in grande come sempre per questo prequel: il regista non è riuscito ad ingaggiare Tilda Swinton, che stando alle voci avrebbe fortemente voluto nel cast, ma potrà comunque contare su una squadra di star capitanata da due nomi mica male come Chris Hemsworth e la già citata Anya Taylor-Joy.

Né il Thor del Marvel Cinematic Universe né la star di The Witch e Last Night in Soho, però, fanno la loro comparsa nelle prime foto di cui vi parlavamo in apertura: gli scatti in questione bastano però a farci rivivere l'atmosfera desertica e polverosa della saga di Miller, con quel deserto adrenalinico e spietato che proprio in Mad Max: Fury Road fu ritratto in tutta la sua potenza, e che speriamo possa mantenere intatto quell'impatto anche in questo prequel.

Deserto e bande di motociclisti, dunque: vi aspettavate altro da queste prima foto di Mad Max: Furiosa? Noi decisamente no! Vediamo, intanto, cos'ha detto Chris Hemsworth su questa sua nuova avventura nell'universo di Mad Max.