Mad Max: Furiosa, Jodie Comer e Richard Madden protagonisti del prequel di Fury Road?

Sembra che lentamente ci si stia muovendo verso una definitiva messa in produzione del film prequel di Mad Max: Fury Road dedicato al personaggio di Furiosa, che nella pellicola del 2015 era interpretato da Charlize Theron e che ora potrebbe avere il volto di un'altra attrice.

Secondo quanto riportato da alcuni reporter di The GWW, sembrerebbe che George Miller e la sua casa di produzione stiano cercando di ingaggiare Jodie Comer nel ruolo della giovane Furiosa per il prequel, mentre Richard Madden sarebbe nell'occhio del casting per un ruolo non meglio precisato; il suo personaggio sarebbe chiamato Dementus ed è descritto come "affascinante da togliere il fiato. Un volto d'angelo, dilaniato da una cicatrice profonda cucita insieme da punti di metallo lucidi".

In precedenza vi avevamo già riportato del possibile coinvolgimento di Yahya Abdul-Mateen II nel non meglio precisato ruolo di "Male 2", un personaggio dotato di "statura e presenza scenica". Fino a questo momento si tratta soltanto di rumour non ufficialmente confermati, ma già Miller a suo tempo aveva dichiarato di aver scritto almeno due sequel di Mad Max: Fury Road, oltre al prequel dedicato a Furiosa e che sembrerebbe quello più vicino alla conferma.

Secondo quanto riferito, nel sequel/prequel verrà esplorato il passato del personaggio di Charlize Theron, che di conseguenza potrebbe apparire in un sua versione più giovane, quindi non è detto che l'attrice ritorni nei panni della coraggiosa guerriera delle Wasteland.

Al momento Miller è impegnato sul set di Three Thousand Years of Linging, in cui vedremo protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, il ché, oltre al fatto che Hardy è attualmente alle prese con Venom 2, rendono incerti non solo i tempi di realizzazione dello spin-off, ma anche l'eventuale ritorno di Hardy nei panni di Max Rockatansky.

