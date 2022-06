Mad Max: Furiosa, George Miller voleva Tilda Swinton nel film: ecco perché non è successo

George Miller ha parlato dei casting per Mad Max: Fury Road, raccontando diversi aneddoti al riguardo, ma anche Furiosa, attualmente in lavorazione, ne ha già qualcuno. Ad esempio, il regista avrebbe voluto Tilda Swinton nel film, ma non è stato possibile, e ne rivela il perché.

Mentre Furiosa ha già dato il via alle riprese, George Miller racconta all'Hollywood Reporter come gli sarebbe piaciuto avere anche Tilda Swinton nel cast dello spin-off prequel di Fury Road.

"È davvero incredibile. È un'artista, e una delle persone più sagge che abbia mai incontrato. E [provare ad averla nel cast di Furiosa] è stata la prima cosa a cui ho pensato" ha affermato Miller facendo riferimento all'attrice con cui ha collaborato in occasione di Three Thousand Years of Longing.

E pensate che, quando è risultato evidente che non ci fossero ruoli adatti per Swinton, il regista aveva valutato anche l'idea di scriverne uno appositamente per lei, o al massimo farle interpretare un uomo. Idea, tuttavia, scartata già in partenza, e per ottime ragioni.

"In Suspiria [Tilda Swinton] interpretava tre ruoli, uno dei quali era un uomo anziano... Così ho pensato, beh, potrebbe interpretare uno degli uomini. Ma purtroppo non c'era alcun ruolo che andasse bene per lei. E se forzi a tutti i costi un personaggio in un film, di solito è la prima cosa che viene tagliata poi in fase di montaggio. E io non farei mai una cosa del genere a Tilda. Ma avrei davvero voluto averla nel film".

Mad Max: Furiosa arriverà a maggio 2024 al cinema (e purtroppo senza Tilda Swinton).