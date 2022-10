Mad Max Furiosa, finite le riprese! Anya Taylor-Joy su Instagram: 'Sono Furianya'

Le riprese di Mad Max Furiosa sono andate avanti per tutta l'estate scorsa in vista dell'uscita fissata a maggio 2024, e in queste ore la star protagonista Anya Taylor Joy ha annunciato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la conclusione dei lavori.

"Che razza. Di. Corsa", si legge nel post di Anya Taylor Joy, che potete trovare in calce all'articolo e che include anche alcune foto dal dietro le quinte del film, una delle quali mostra il regista e sceneggiatore George Miller. "Grazie a quelli della terra desolata, i pazzi che si sono scatenati con me su e giù per questo paese. Grazie al regista più divertente, il più resistente, il più talentuoso. È stato un onore e un privilegio creare questo film con tutti voi... Grazie per avermi reso più dura di quanto avessi mai pensato di poter essere. Fuoco, sangue e benzina, sono Furianya".

L'iconico personaggio co-protagonista di Mad Max Fury Road del 2015, l'Imperatrice Furiosa interpretata da Charlie Theron, tornerà sul grande schermo in versione giovane con Mad Max: Furiosa, e avrà il volto di Anya Taylor Joy: oltre a lei, il cast includerà anche Chris Hemsworth nel ruolo del nuovo villain Dementus e Tom Burke, che ha preso il ruolo inizialmente assegnato alla star di Aquaman, Watchmen e Matrix Yahya Abdul-Mateen II, che purtroppo ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione. La storia del film coprirà un arco di quasi quindici anni e racconterà di come la giovane Furiosa fu rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri dal signore della guerra Dementus, leader di una gang di spietati motociclisti; nel corso del loro pericoloso peregrinare per il mondo post-apocalittico di Mad Max, il gruppo si imbatterà nella Cittadella di Immortan Joe, col quale Dementus entrerà in conflitto...

Mad Max: Furiosa uscirà il 24 maggio 2024.