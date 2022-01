Mad Max: Furiosa, un nuovo filmato di Anya Taylor-Joy al volante, fra stunt e derapate

Non si hanno ancora notizie sull'inizio delle riprese di Mad Max: Furiosa, il nuovo prequel di Fury Road diretto da George Miller e incentrato sul personaggio dell'Imperatrice Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy. Ma l'attrice ha condiviso un video in cui si esercita al volante come una perfetta stuntwoman. La derapata è da sogno!

All’epoca della trilogia originale di George Miller interpretata da Mel Gibson, Mad Max costituiva un gigantesco cult, visto e rivisto da generazioni di spettatori ma spesso relegato a un pubblico di nicchia e a un cinema fortemente di genere, quello post-apocalittico. Tuttavia, nel 2015 Miller è riuscito a rispolverare il franchise di tutta la sabbia accumulata nel tempo e a dargli un nuovo sprint con Fury Road, quarto capitolo con protagonista un iconico Tom Hardy. Non solo il film fu acclamato da pubblico e critica, ma riuscì ad aggiudicarsi quasi tutti gli Oscar tecnici e di art direction (ben sei) all’edizione di quell’anno degli Academy Awards. Potete leggere qui la nostra recensione di Mad Max Fury Road.

Un successo davvero incredibile, che ha spinto il regista ad approfondire uno dei personaggi più interessanti del film, nonché una delle eroine più coriacee di memoria recente. Stiamo parlando dell’Imperatrice Furiosa, di cui facciamo la conoscenza già al servizio del tiranno Immortan Joe. Tutto il film, in linea con i precedenti, si articola come un gigantesco inseguimento veicolare nel mezzo del deserto post-nucleare, con Furiosa che sta cercando di portare in salvo le schiave sessuali di Joe a bordo di una inattaccabile Blindocisterna. Ad aiutarle, ovviamente, quel pazzo di Max.

Furiosa è un personaggio davvero molto interessante sul quale, però, si sa ben poco. Sappiamo che è cresciuta in un posto chiamato “Il luogo verde delle Molte Madri”, ormai disseccatosi come il resto del mondo. E sappiamo che a un certo punto fu fatta prigioniera dai Figli di Guerra di Immortan. Non sappiamo però né come abbia fatto ad acquisire il potere e il titolo di Imperatrice, né per esempio come abbia perso il braccio, anche se deduciamo che sia stata a sua volta una “moglie” di Joe. Da qui il prequel, con Anya Taylor-Joy che sostituirà Charlize Theron con una versione più giovane del personaggio.

L’attrice ha appena condiviso a mezzo social un video di una macchina che esegue alcuni stunt in un circuito d’addestramento. In realtà, fanno notare alcuni insider, è difficile distinguere chi sia la persona dietro il volante. Né aiuta la descrizione molto concisa di Anya, che allega solo un trittico di emoticon alla “faccia d’angelo”. Tuttavia, anche per il contrasto che questi emoticon dovrebbero suggerire – lei, angelica, intenta a bruciare l’asfalto con le sue derapate – i suoi followers non sembrano avere dubbi sul fatto che ci sia proprio lei dietro il volante, come potete leggere nei commenti del post in calce all’articolo. Non c’è neanche certezza che si tratti proprio del set di allenamento del film, visto il rinvio di Mad Max Furiosa al 2024. Tuttavia, dal momento che l’inizio delle riprese è comunque alle porte, è probabile che si tratti effettivamente del set di Miller.