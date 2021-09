Mad Max: Furiosa, il film con Anya Taylor-Joy rinviato al 2024

C'è grande attesa per Mad Max: Furiosa: il successo del film di George Miller del 2015 ha fatto sì che intorno al prequel sul personaggio di Charlize Theron si creasse l'hype delle grandi occasioni; hype, però, destinato a rimanere insoddisfatto ancora per un bel po': le ultime notizie, infatti, sono tutt'altro che incoraggianti.

Nelle ultime ore è infatti stato confermato che il film per cui Anya Taylor-Joy ha imparato a guidare non esordirà nel 2023 come previsto: stando alle ultime notizie, infatti, non sarà possibile recarsi in sala ad ammirare la storia del personaggio visto in Mad Max: Fury Road prima del 2024, con l'esordio attualmente fissato per il Memorial Day di quell'anno.

Bisognerà dunque pazientare ancora un bel po' prima di poter indagare sul passato del personaggio interpretato da Charlize Theron in Fury Road, per il dispiacere dei tanti fan che speravano di poter godere del prequel nel giro dei prossimi due anni: una notizia che sembra dunque confermare il trend degli ultimi anni, con buona parte delle produzioni più importanti rinviate a causa dei problemi derivati dalla pandemia.

Quanto siete curiosi di ammirare il lavoro svolto da Anya Taylor-Joy su Furiosa? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo Tom Hardy, d'altronde, lo stesso Mad Max: Fury Road era letteralmente un film su Furiosa.