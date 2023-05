Mad Max: Furiosa, una nuova fan art ricrea il look dell'Imperatrice

Terminate le riprese di Mad Max: Furiosa, i fan non vedono l'ora di scoprire nei dettagli il look dell'Imperatrice. In Mad Max: Furiosa, il testimone passa da Charlize Theron ad Anya Taylor Joy ma nell'attesa di scoprire la versione di quest'ultima, la cosplayer Annie Graves ci ha portato indietro nel 2015.

Le foto del cosplay condiviso su Instagram danno giustizia alla Imperatrice di Mad Max: Fury Road con un costume fedelissimo al film e curato in ogni dettaglio, compreso di braccio protesico in metallo! Mad Max: Fury Road segnò il ritorno di George Miller dopo Mad Max Beyond Thunderdome del 1985. Il personaggio di Furiosa è iconico nella pellicola del 2015 e sarà centrale nel prossimo Mad Max: Furiosa.

Nel finale di Mad Max: Fury Road vediamo Furiosa sopravvivere dopo aver ucciso Immortan Joe, interpretato da Hugh Keays-Byrne, e portare la pace nella Cittadella. La sinossi anticipa che in Mad Max: Furiosa l'Imperatrice sarà strappata dal Luogo Verde di Molte Madri e cadrà nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

Anya Taylor Joy ha spiegato cosa differenzia Fury Road da Furiosa: i fan sono curiosi di vedere l'interpretazione della star di The Menù: al momento, c'è già l'approvazione di Charlize Theron che definisce Taylor Joy "una scelta perfetta".