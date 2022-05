Mad Max Furiosa, nuovi dettagli! George Miller: 'Sarà un'epopea lunga 15 anni'

Anya Taylor Joy sarà la protagonista di Mad Max Furiosa, ma i dettagli sul prossimo film della saga di George Miller sono ancora in gran parte sconosciuti: per fortuna, durante una recente intervista promozionale a Cannes, il regista ha potuto rivelare qualche dettaglio in più sul progetto.

George Miller in queste ore si trova infatti al Festival di Cannes per presentare fuori concorso il suo prossimo film, il fantasy Three Thousand Years of Longing con Idris Elba e Tilda Swinton, ma ovviamente si sta già preparando per l inizio delle riprese di Mad Max Furiosa, la cui data d'uscita è prevista per giugno 2024. Il film sarà ambientato 15 anni prima degli eventi di Mad Max Fury Road, il film racconterà i retroscena dell'enigmatica Furiosa di Charlize Theron, questa volta interpretata da Anya Taylor-Joy.

"Parlerò di come sta andando la produzione del film quando sarà finita, ma posso dire che è iniziata molto bene" ha dichiarato George Miller. "Sono molto eccitato, perché anche se è certamente ambientato nel mondo di Fury Road, contiene anche moltissime differenze. Avrà un look allo stesso tempo diverso ma anche straordinariamente familiare. Probabilmente la differenza più grande sta nell'intervallo di tempo: Fury Road era ambientato in tre giorni e due notti, questo film invece si dipana nel corso di 15 anni, quindi è a tutti gli effetti un'epopea."

Mad Max Furiosa ha attualmente una data d'uscita stabilita per il 24 maggio 2024. Rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti.