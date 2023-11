Mad Max Furiosa, forse abbiamo una data per il trailer del film con Anya Taylor Joy

Le riprese di Mad Max: Furiosa - che probabilmente sarà intitolato solo 'Furiosa' - sono terminate da diversi mesi in vista dell'uscita fissata a maggio 2024, ma quando uscirà il primo trailer?

Ci vengono incontro le ultime indiscrezioni rimbalzate online in queste ore, secondo le quali il primo trailer di Furiosa sarà pubblicato a dicembre e inizierà a circolare attaccato alle copie di Aquaman e Il regno perduto, titolo di punta di Warner Bros per la stagione invernale insieme a Wonka, il prequel de La fabbrica del cioccolato con protagonista Timothée Chalamet.

Al momento non è dato sapere se il filmato promozionale dell'attesissimo nuovo film di George Miller - prequel di Mad Max: Fury Road che avrà per protagonista Anya Taylor Joy nella versione giovane dell'Imperatrice Furiosa, ruolo che fu reso iconico dalla premio Oscar Charlize Theron - sarà un'esclusiva delle sale cinematografiche, com'è capitato negli scorsi mesi con alcuni trailer dei film più attesi, oppure se sarà distribuito anche online tramite i social e YouTube, ma ne sapremo più nelle prossime settimane. Come sapete, gli scioperi di Hollywood hanno cambiato tutti i piani di marketing per i film degli studios in arrivo quindi al momento è doppiamente difficile fare previsioni, ma quando gli scioperi saranno dichiarati terminati il pubblico farà bene a prepararsi ad una valanga di annunci.

Mad Max: Furiosa uscirà il 24 maggio 2024, rimanete con noi per tutte le prossime novità.