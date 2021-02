Mad Max: Furiosa, clamorosa conferma per il prequel di Anya Taylor-Joy: i fan impazziranno

Possiamo confermare un importante aggiornamento su Mad Max: Furiosa, titolo provvisorio col quale ad oggi è conosciuto l'attesissimo prequel di Fury Road incentrato sulla giovinezza dell'imperatrice Furiosa, che sarà interpretata da Anya Taylor-Joy.

Ad oggi infatti sono pochissimi i dettagli ufficiali rivelati sul prossimo capitolo della saga di Mad Max creata e diretta da George Miller, ma in una recente intervista promozionale il compositore Junkie XL ha confermato che tornerà per la realizzazione delle musiche di Furiosa.

Parlando con Junkee Vodka Stream, il musicista ha rivelato: "Quel film sta arrivando. E posso confermare che George e io lavoreremo di nuovo insieme. Attualmente sto lavorando su un film diverso, sempre diretto da lui, dopodiché passeremo a quell'opera".

L'altro progetto di Miller attualmente in cantiere al quale Junkie XL ha accennato è ovviamente il fantasy romantico Three Thousand Years of Longing con Idris Elba e Tilda Swinton, dunque il compositore ha confermato che firmerà le musiche dei due prossimi film del regista australiano. Come di certo saprete Junkie XL ha realizzato l'appassionante colonna sonora di Mad Max: Fury Road. Tra i suoi altri lavori noti ricordiamo quelli per Batman V Superman: Dawn of Justice, Deadpool e Alita: Battle Angel, mentre nelle prossime settimane lo rivedremo (o riascolteremo) in alcuni dei film più attesi del 2021, come Zack Snyder's Justice League, Godzilla vs Kong e Army of the Dead.

Furiosa dovrebbe uscire nel 2021, e includerà anche Chris Hemsworth nel cast. Per altri approfondimenti: che fine ha fatto il sequel di Fury Road, Mad Max: The Wasteland?