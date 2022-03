Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth sarà il villain del film con Anya Taylor-Joy

Secondo quanto riportato nel libro intitolato Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, pare che Chris Hemsworth interpreterà la parte del villain nel nuovo capitolo della saga di George Miller intitolato Furiosa e avente per protagonista Anya Taylor-Joy nella versione più giovane del personaggio già di Charlize Theron.

SlashFilm, infatti, riporta che l'assistente alla regia di George Miller in Fury Road, P.J. Voeten, avrebbe dichiarato che Miller si sarebbe completamente "innamorato" di Hemsworth. "George ha incontrato Chris inizialmente solo come cortesia, ma poi se ne è innamorato dell'idea [di averlo nel cast]. Interpreterà un personaggio totalmente contro, il cattivo principale. Sfortunatamente, dobbiamo trovare tutti gli altri nostri personaggi che non sono più disponibili: un nuovo Immortan Joe, un nuovo Bullet Farmer, e pochi altri".

Al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese di Furiosa, ma il New Daily stima che la produzione avvierà i motori tra marzo e giugno di quest'anno, a condizione che la pandemia non costringa tutti ad uno slittamento dei piani. A novembre 2021 Yayha Abdul Mateen ha lasciato il cast di Furiosa a causa di conflitti di programmazione dovuti proprio ai continui slittamenti del progetto, annunciato per la prima volta nel 2020; il suo posto sarà preso da Tom Burke. Ricordiamo che Furiosa sarà un prequel di Mad Max Fury Road e vedrà Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane Imperatrice Furiosa.

Per altre letture sulla saga, scoprite che fine ha fatto Mad Max The Wasteland, il sequel di Fury Road con Tom Hardy. Lo stesso Tom Hardy, nel 2015, poco dopo l'uscita di Fury Road, rivelò di aver firmato un contratto per tre film.