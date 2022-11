Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth sul suo villain:'È complicato e malvagio'

Chris Hemsworth si appresta ad entrare nei panni di un personaggio diverso rispetto a quelli a cui ha abituato il proprio pubblico. In Mad Max: Furiosa, spin-off di George Miller dedicato al ruolo di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, Hemsworth interpreterà il villain e l'attore australiano ha cercato di raccontarlo.

Intervistato da Vanity Fair, Hemsworth ha spiegato:"È un individuo molto complicato, in qualche modo malvagio. Tu però non credi di esserlo. Mi riferisco al fatto che fin dall'inizio ho trovato il modo di difendere le sue azioni, entrare in empatia e capirlo come dovevo. Quello era il mio lavoro. Ma sì, c'è una luce e un'oscurità per lui con cui non ho mai fatto i conti prima".



George Miller ha voluto Chris Hemsworth per un ruolo negativo, nonostante l'attore sia noto soprattutto per i suo personaggi eroici:"George ha visto Chris inizialmente come una cortesia, e poi si è innamorato dell'idea" ha dichiarato il produttore di Fury Road, P.J. Voeten.



Le riprese di Furiosa sono finite e l'uscita nelle sale è prevista il 24 maggio 2024, Furiosa è descritto in questo modo:"Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa, che si trova nel Luogo Verde delle Molte Madri, viene rapita e finisce nelle mani di un gruppo di motociclisti guidati dal signore della guerra Dementus. Mentre sfrecciano nelle terre desolate, giungono nella Cittadella guidata da Immortan Joe. Mentre i due tiranni iniziano una guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere e trovare i mezzi per tornare a casa".



Per Anya Taylor-Joy è stata un'esperienza che cambia la vita, come l'ha descritta l'attrice qualche giorno fa.