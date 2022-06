Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth sul set: 'Inizia un nuovo viaggio nella saga'

Sembra che siano partite le riprese di Mad Max: Furiosa, il prequel dell'apprezzatissimo Mad Max: Fury Road che vedeva tra i suoi protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron. Adesso, tuttavia, saranno altre le star della pellicola, ed è proprio una di queste a rivelare di essere attualmente sul set: Chris Hemsworth.

L'attore del MCU tornerà presto sul grande schermo con il quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, ma prima di passare da Asgard (o meglio, New Asgard), dobbiamo fare un salto in Australia, dove stanno già girando Mad Max: Furiosa.

"Un nuovo viaggio nella saga di Mad Max ha inizio FURIOSA" si legge infatti proprio in un post Instagram di Chris Hemsworth, che allega questa caption alla foto di un ciak.

Sul film abbiamo ancora pochissimi dettagli, oltre al fatto che racconterà la storia del personaggio della Theron (qui interpretato da Anya Taylor-Joy) e che sarà ambientato 15 prima degli eventi di Fury Road, ma pare che Chris Hemsworth interpreti il villain in Furiosa, almeno stando ad alcune indiscrezioni che raccontavano di come George Miller sia rimasto completamente affascinato dall'attore australiano.

Intanto, lo stesso Miller ha parlato di Furiosa definendolo "estremamente familiare, ma anche diverso" da ciò che hanno finora i fan della saga cinematografica.

Mad Max: Furiosa arriverà a maggio 2024 al cinema.