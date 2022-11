Mad Max Furiosa, Chris Hemsworth sulla sceneggiatura: 'La più bella che abbia mai letto'

Creato da George Miller alla fine degli anni '70, l'universo di Mad Max ha portato nelle sale tre film di successo con Mel Gibson nel ruolo principale e Fury Road nel 2015, con protagonista Tom Hardy. Prossimamente, la saga proseguirà con Furiosa, spinoff prequel con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

La star del MCU, che sarà il villain della pellicola, ha recentemente elogiato la sceneggiatura di Miller durante l'ultimo episodio del podcast "Happy Sad Confused":

“Ho appena finito di girare 'Furiosa' con George Miller, fa parte della saga di 'Mad Max', e spesso quando ricevo una sceneggiatura so chi è il personaggio già dopo la prima o la seconda lettura. Provo istantaneamente qualcosa di viscerale per lui: "Okay, ho capito". Questo personaggio l'avevo letto due anni prima di iniziare le riprese ed ero in soggezione per la sceneggiatura. È la cosa più bella che abbia mai letto, amo George Miller, ma non sapevo chi fosse questo personaggio. Abbiamo fatto circa quattro settimane di prove e abbiamo iniziato a scavare e ad immergerci, e le cose hanno iniziato a venirmi in mente. E circa 2 settimane prima delle riprese, è scattato qualcosa. Ho detto: "Oh, penso di sapere chi è ed è così che si muove".

