Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth sarà Dementus? Il suo destino nel film di George Miller

Alcuni giorni fa è stata diffusa la trama ufficiale di Mad Max: Furiosa che ci ha permesso di conoscere meglio quella che sarà la storia raccontata dal film prequel con Anya Taylor-Joy e anche, scoprire i nomi dei villain che ne faranno parte tra cui, molto probabilmente Chris Hemsworth il cui destino sembra essere già scritto.

Ambientato molti anni prima della pellicola del 2015, la sinossi rivela che la giovane Furiosa sarà coinvolta in una guerra tra due tiranni: The Immortan Joe e il signore della guerra Dementus. Data l'incredibile somiglianza di Tom Burke con il primo villain citato, interpretato dal compianto Hugh Keays-Byrne in Mad Max: Fury Road, l'interprete del dio del tuono dovrebbe vestire quasi certamente i panni dell'altro cattivo citato e se così dovesse essere, già siamo a conoscenza di quello che praticamente sarà il suo arco narrativo.

Dementus è un personaggio menzionato nel videogioco Mad Max del 2015 di Avalanche Studios, conosciuto come un signore della guerra, motociclista, che ha preso il controllo di Gastown. Ha quindi tentato di porre l'assedio alla Cittadella di Immortan Joe, dove è stato ucciso da uno dei suoi figli, Scabrous Scrotus. Poiché questi eventi hanno avuto luogo molto prima sia del videogioco che di Mad Max: Fury Road, e data la loro somiglianza con la sinossi di Furiosa, possiamo già presumere che il personaggio di Chris Hemsworth, qualora dovesse essere per davvero Dementus, morirà.

