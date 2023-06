Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth anticipa nuovi dettagli sul film di George Miller

Per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo film Netflix Tyler Rake 2, disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming on demand, Chris Hemsworth ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio in più sul misterioso personaggio interpretato in Mad Max: Furiosa, nuovo film diretto da George Miller.

Parlando con Entertainment Weekly, la star del Marvel Cinematic Universe ha discusso dell'attesissimo nuovo capitolo del franchise di Mad Max, che dopo anni passati ad interpretare l'eroe dei fumetti Marvel Thor, lo ha costretto a calarsi nei panni di un villain: "Non ero sicuro di cosa avrei fatto", ha spiegato Hemsworth ai colleghi di EW. "Stava iniziando a diventare più spaventoso man mano che mi avvicinavo all'inizio delle riprese. Poi, all'improvviso, i lavori sono partiti ed è stata una delle migliori esperienze della mia carriera".

Chris Hemsworth ha anche elogiato il lavoro di George Miller su Furiosa, dicendo che il film è "enorme e ultraterreno e tutto ciò che ti aspetteresti dal mondo di Mad Max. Miller è riuscito a fare qualcosa di inaspettato, che mi ha lasciato senza fiato".

Mad Max: Furiosa uscirà il 24 maggio 2024, e vedrà l'amatissima Anya Taylor Joy nei panni della giovane Imperatrice Furiosa: il film sarà un prequel di Mad Max: Fury Road, e seguirà Furiosa dall'adolescenza all'età adulta mentre viaggia attraverso le Wasteland dopo essere stata rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri. Chris Hemsworth interpreta Dementus, leader di un'Orda di Motociclisti in guerra con Immortan Joe, leader della Cittadella.

Rimante con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.