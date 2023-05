Mad Max: Furiosa, Charlie Theron entusiasta di Anya Taylor Joy: 'Una scelta perfetta'

Mad Max: Furiosa sarà il prequel di Mad Max: Fury Road e avrà la giovane e lanciatissima attrice Anya Taylor Joy nel ruolo che fu reso iconico da Charlize Theron: proprio la star premio Oscar in queste ore ha commentato per la prima volta la scelta della sua succeditrice.

Com'è noto, Anya Taylor Joy non ha mai parlato con Charlize Theron del personaggio di Furiosa, 'rompendo' con una consuetudine di cui siamo stati testimoni molte volte in questi anni quando un attore subentrato in ruolo (Spider-Man, Batman ecc) ha sempre raccontato i consigli ricevuti dal suo precedessore. In una recente intervista con Entertainment Tonight, però, Charlize Theron ha ora confermato di non aver incontrato Anya Taylor Joy per discutere del passaggio di testimone, ma ciò non vuol dire che non sia d'accordo con la scelta del regista George Miller, anzi: "Non riesco a pensare ad un'attrice migliore per la parte di Furiosa. L'ho incontrata anni fa ma non abbiamo mai parlato del progetto o del personaggio o cose del genere", ha spiegato Charlize Theron. "Ma sono convinta che sarà perfetta. Anche senza parlarne con me, andrà benissimo".

Mad Max: Furiosa uscirà il 24 maggio 2024 e sarà ancora una volta scritto e diretto da George Miller, demiurgo del franchise di Mad Max e già autore del capolavoro Mad Max: Fury Road. Il nuovo film sarà il quinto episodio della saga e il primo prequel, e include nel cast - oltre ad Anya Taylor-Joy nel ruolo della giovane Furiosa - anche Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson e Quaden Bayles in ruoli secondari.

