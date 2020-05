Mad Max: Furiosa, arriva la conferma ufficiale: sarà un prequel senza Charlize Theron

Sebbene l'arrivo di un nuovo film di Mad Max fosse già stato ampiamente anticipato, il regista George Miller ha finalmente confermato ufficialmente che Fury Road avrà un prequel incentrato sul personaggio di Furiosa, interpretato dalla star premio Oscar Charlize Theron nel film del 2015.

Tuttavia, sebbene il ruolo sia stato reso iconico dall'attrice, Miller ha anche confermato che la Theron non tornerà nei panni dell'Imperatrice e che il processo di casting per rimpiazzarla è già iniziato. L'obiettivo è un'attrice tra i venti e i trent'anni, ma il regista non ha voluto confermare né smentire gli ultimi rumor su Anya Taylor-Joy, in passato menzionata come prima scelta.

Miller ha ammesso di aver tentato di riportare la Theron nella saga tramite la tecnologia de-ageing, ma alla fine è giunto alla conclusione che non avrebbe funzionato per il tipo di film d'azione che ha in mente. "Per parecchio tempo ho pensato che avremmo potuto semplicemente usare il de-ageing su Charlize, ma non credo che la tecnologia sia già a quei livelli di perfezione. Nonostante i valorosi tentativi di The Irishman, penso che ci sia ancora molto da migliorare. E' come se tutti fossero quasi al punto di risolvere la situazione, di perfezionare questa grande tecnologia, eppure c'è ancora un grosso divario da colmare."

Miller ha anche affermato che la sceneggiatura è stata completata, da lui e dal suo partner Nick Lathouris, addirittura prima dell'inizio delle riprese principali di Mad Max: Fury Road, ma non è stata ancora fissata una data di inizio della produzione. Probabilmente, dato che il regista aveva intenzione di iniziare i lavori dopo aver concluso quelli del suo prossimo film Three Thousand Years of Longing, con Tilda Swinton e Idris Elba, Mad Max: Furiosa finirà con lo slittare ancora di più, dato che le riprese di TTY sarebbero dovute partire in primavera.

Infine, Miller ha anche rivelato che sia lo scenografo vincitore dell'Oscar Colin Gibson che il direttore della fotografia John Seale torneranno per il prequel, il cui titolo Furiosa è ancora ufficioso e potrebbe essere modificato.

