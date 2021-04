Mad Max: Furiosa, arriva l'annuncio ufficiale: l'Australia ospiterà le riprese!

Mad Max: Furiosa assume contorni sempre più concreti: il film di George Miller che narrerà le origini del personaggio interpretato da Charlize Theron in Fury Road sta finalmente prendendo forma, con l'annuncio della località individuata per le riprese a fare oggi da passaggio fondamentale in vista del via alla lavorazione.

Sarà l'Australia a fare da scenario alle avventure del personaggio che avrà stavolta il volto di Anya Taylor-Joy, come annunciato nel corso di una conferenza dalla premier australiana Gladys Berejiklian e dall'altro protagonista del film di Miller, Chris Hemsworth, che da sempre si spende per sponsorizzare la sua terra d'origine.

Mad Max: Furiosa dovrebbe arrivare in sala nel 2023, con i lavori che prenderanno dunque il via nei prossimi tempi in New South Wales: "Questa è una grande notizia per il NSW, Furiosa dovrebbe creare più di 850 posti di lavoro e portare circa 350 milioni di dollari nelle casse del NSW. Chris, che ha fatto dell'Australia la sua casa, è una superstar di fama mondiale e lavora qui nel NSW, e non potrei essere più orgogliosa di lui e della sua generazione di attori che sta continuando a tenere sempre in considerazione l'Australia. Il NSW sarà la casa di questa grande produzione che darà una spinta all'economia di tutto lo Stato" ha spiegato Berejiklian.

