Mad Max: Furiosa, Anya Taylor-Joy ruba un grosso uovo dal set e lo 'indossa' su Instagram!

Dopo i nuovi scatti di Anya Taylor-Joy di Mad Max: Furiosa in abiti dieselpunk, la osserviamo in un abito decisamente peculiare: l'attrice, infatti, ha condiviso su Instagram un video in cui è all'interno di un grosso... uovo!

Lo strano oggetto le circonda la testa e gran parte del busto, con tanto di fessura allungata per guardare all'esterno. Non sappiamo da dove provenga, ma, considerando l'aspetto usurato e "desertico", possiamo immaginare che riguardi lo spin-off di prossima uscita Mad Max: Furiosa. "Ho avuto sensi di colpa per sei giorni" scrive Taylor-Joy, "quindi eccomi con un uovo che ho rubato dal set!".

Inoltre – come ci suggerisce la seconda foto –, utilizza lo strumento per uno scopo davvero geniale: permettere al suo gatto di starsene in un posto tranquillo; e a quanto pare l'animale è molto entusiasta della sua nuova sistemazione!

Diretto da George Miler, Furiosa racconta la storia di una giovane donna che, strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, cade nelle mani di un'Orda di Motociclisti guidata dal temibile Dementus. Riuscirà a sopravvivere e ad assemblare quel tanto che le basta per tornare a casa? Nel cast, invece, ricordiamo non soltanto Taylow-Joy, ma anche Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson.

Quanto alle riprese, si sono concluse ufficialmente il 28 ottobre 2022: possiamo quindi immaginare che lo strano uovo sia un bottino precedente, oppure che provenga da un altro progetto – nonostante sia più probabile la prima ipotesi.

La data d'uscita è prevista per il 24 maggio 2024. Stando alle parole dell'attrice, il set di Mad Max: Furiosa è stato sporco e sanguinolento... Cosa attenderci dal prossimo capitolo della saga?