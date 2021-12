Mad Max Furiosa, Anya Taylor-Joy: 'Non vedo l'ora di dare inizio a questa sfida'

Ultimamente si parla molto del prequel di Mad Max: Fury Road. I fan sono rimasti delusi dall'addio di Yahya Abdul-Mateen II a Furiosa, ma sono ora curiosi di vedere Anya Taylor-Joy nel ruolo che era stato ricoperto in precedenza da Charlize Theron. Proprio l'attrice si è espressa in merito in un'intervista.

"Sono così eccitata [di interpretare Furiosa]" ha detto Taylor-Joy. "So che qualunque persona sarò diventata alla fine sarà completamente diversa da quella che sono ora e questo tipo di crescita mi entusiasma. Penso che si possa ottenere davvero quella crescita solo sfidandosi intensamente e non riesco a immaginare un ruolo migliore, un regista migliore e una storia migliore per poterlo fare. Non vedo l'ora di farlo."

Sicuramente da queste parole traspare ciò che già immaginavamo: cioè che le riprese saranno molto stancanti per tutti. E' infatti risaputo quanto estenuanti siano state quelle di Fury Road per cast e troupe, e George Miller intende ripetersi. Qualche piccola sfida l'attrice de La Regina di Scacchi l'ha già superata. Infatti Taylor-Joy ha imparato a guidare per Mad Max, in modo da poter fare i propri stunt. Secondo quanto sappiamo, inoltre, l'attrice interpreterà una Furiosa diversa da quella di Theron, pur conservandone i tratti distintivi, e ci porterà nel suo oscuro passato.

Al momento non sappiamo quando il film inizierà la produzione, ma sappiamo del ritorno di George Miller sia come regista che come sceneggiatore.