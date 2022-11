Mad Max: Furiosa, Anya Taylor-Joy:'Un'esperienza che cambia la vita'

Uno dei prossimi ruoli di Anya Taylor-Joy sarà Furiosa, nel film prequel di Mad Max: Fury Road. Nel film precedente di George Miller il personaggio è interpretato da Charlize Theron. Nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter, Taylor-Joy ha parlato della propria incredibile esperienza sul set del film.

"Mi ci vorranno due anni interi prima che il film esca anche solo per iniziare a elaborare ciò che ho appena concluso 12 giorni fa" ha dichiarato l'attrice "Furiosa è stata l'esperienza che mi ha cambiato la vita, con artisti così talentuosi. Mi sentivo davvero come se fossi cresciuta così tanto, ma si, è pazzesco. È assolutamente unico".



Nel film tornerà Nicholas Hoult, già protagonista di Fury Road nel ruolo di Nux. Se siete fra i pochi che non si ricordano il film di Miller, potete recuperare la nostra recensione di Mad Max: Fury Road. Hoult ha sostenuto con forza la candidatura di Anya Taylor-Joy per il film.



Tra i due protagonisti è nato un forte legame sin da prima del lavoro sul set:"È stato così meravigliosamente di supporto. Ci vogliamo bene davvero. Siamo diventati ottimi amici e poiché sapeva che avrei fatto Furiosa subito dopo, i suoi unici consigli sono stati 'Puoi farcela. Starai bene. Fidati di me, sarà fantastico e, ad esempio, io sono davvero entusiasta di vederlo'. Avere quella rassicurazione e di supporto è stato molto utile".



Le riprese di Furiosa sono finite al termine del mese di ottobre, come ha annunciato sui social Anya Taylor-Joy.