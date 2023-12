Mad Max: Furiosa, quanti anni prima è ambientato il prequel di Fury Road?

Sappiamo tutti ormai che Furiosa: A Mad Max Saga è un prequel a tutti gli effetti di Mad Max: Fury Road, sempre diretto da George Miller. Ma esattamente quanti anni prima è ambientato rispetto al film con Charlize Theron e Tom Hardy?

La certezza che abbiamo rispetto al trailer di Furiosa è che il film è ambientato 45 anni dopo il collasso mondiale che ha portato la società a diventare così come l'abbiamo vista sia nelle prime immagini di questo prequel che in quelle di Mad Max: Fury Road.

L'altro elemento esplicitato è che Furiosa si svolgerà lungo un arco temporale di circa 15 anni, il che ci porterebbe a pensare che al suo termine, più o meno, prenderanno le mosse degli eventi di Mad Max: Fury Road.

Perciò in soldoni Furiosa dovrebbe essere ambientato circa 15-20 anni prima di Fury Road, anche se la timeline della saga di Mad Max è in generale abbastanza confusionaria e non troppo coerente tra i film con Mel Gibson, il reboot e ora quest'ultimo con Anya Taylor-Joy.

Guardando però all'età e all'aspetto fisico delle due attrici che interpretano lo stesso personaggio possiamo dire che una ventina d'anni sembra un lasso di tempo coerente per il passaggio da un film all'altro.

E voi vi ritrovate in questa tempistica? Ditecelo nei commenti, anche perché ecco i personaggi di Mad Max Fury Road che torneranno in Furiosa e se volete vi lasciamo anche la trama di Furiosa: A Mad Max Saga.