Mad Max, Charlize Theron esclusa dal prequel su Furiosa:'Mi si spezza un po' il cuore'

L'iconico personaggio di Furiosa tornerà in un prequel di Mad Max diretto da George Miller ma non sarà interpretato da Charlize Theron, che prestò il volto in Mad Max: Fury Road. Pare che il regista sia alla ricerca di un'attrice più giovane e parlandone con The Hollywood Reporter, Charlize Theron ha espresso la sua delusione per questa scelta.

"È difficile da mandar giù. Rispetto totalmente George Miller, ancor di più dopo la realizzazione di Mad Max: Fury Road con lui, un maestro. Gli auguro solo il meglio. Sì, mi si spezza un po' il cuore, certamente. Adoro quel personaggio e sono davvero grata di aver avuto una piccola parte nella sua creazione. Sarà per sempre qualcuno a cui penso e ricordo con affetto. Naturalmente avrei voluto veder andare avanti la storia e se sente che deve andare in quel modo allora mi fido di lui".



Nell'intervista Charlize Theron racconta di come abbia considerato Mad Max: Fury Road una seconda occasione per lei di diventare una star action, dopo il flop di Aeon Flux:"Molte donne non hanno una seconda possibilità ma quando gli uomini fanno questi film e falliscono miseramente hanno possibilità dopo possibilità di riprovarci di nuovo. Questo non accade necessariamente alle donne".

Il casting per il prequel di Mad Max incentrato su Furiosa è ancora in corso e alcune indiscrezioni vorrebbero George Miller intenzionato ad affidare il ruolo alla giovane star di Killing Eve, Anya Taylor-Joy.

La trama si concentrerà su una Furiosa ventenne e racconterà il periodo antecedente a Fury Road.

