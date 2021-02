Mad Max: tutti gli attori che hanno quasi rubato il ruolo di Tom Hardy in Fury Road

Uno dei più grandi e quasi indiscussi capolavori che il cinema di genere contemporaneo degli ultimi cinque anni ci ha regalato è senza ombra di dubbio il forsennato, iper-cinetico e spettacolare Mad Max: Fury Road di George Miller, dove a sostituire Mel Gibson nell'iconico ruolo da protagonista abbiamo trovato l'ottimo Tom Hardy.

Quello che forse gli appassionati meno dediti alle ricerche non sanno è che però questo quarto capitolo della saga di Mad Max è girato in testa a Miller per moltissimi anni, già a partire dal 1995, ma il discorso di voler sviluppare un titolo prettamente d'azione sfruttando anche un comparto cinematografico entusiasmante e un montaggio davvero implacabile lo hanno ritardato a lungo, per un intero ventennio, praticamente.



In questo lasso di tempo incredibilmente dilato, sono stati diversi gli interpreti presi in considerazione da Miller per sostituire Mel Gibson nella parte, primo fra tutti il compianto Heath Ledger, questo almeno prima delle sua morte avvenuta prematuramente nel 2008. L'attore che andò più vicino al ruolo prima che venisse scritturato Hardy, comunque tra i favoriti da sempre del regista, fu sorprendentemente Jeremy Renner, che tra Avengers, The Hurt Locker e The Bourne Legacy aveva impressionato non poco l'autore per la sua straordinaria fisicità.



Alla fine, però, contro Hardy non ci fu nulla da fare.