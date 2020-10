Mad Max: Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth protagonisti dello spin-off su Furiosa

La notizia era nell'aria già da diverso tempo, e ora è arrivata la conferma da parte di Deadline e l'Hollywood Reporter: Warner Bros ha dato ufficialmente il via libera a Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road affidato nuovamente a George Miller dopo il successo del film del 2015.

Come anticipato dalle indiscrezioni emerse nei mesi scorsi, si tratta di un prequel incentrato sulle origini di Furiosa (interpretata in Fury Road da Charlize Theron) che vedrà come protagonista la bravissima Anya Taylor-Joy. A lei si uniranno la star Marvel Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II in ruoli ancora da rivelare.

Miller dirigerà il progetto a partire dalla sceneggiatura scritta a quattro mani con Nico Lathouris, e si occuperà anche della produzione insieme al collega di lunga data Doug Mitchell. Il team creativo include anche frequenti collaboratori del regista come il production designer Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il sound mixer Ben Osmo, e la truccatrice Lesley Vanderwalt, ognuno dei quali ha ottenuto un Oscar nel 2015 proprio grazie al loro lavoro svolto in Mad Max: Fury Road.

Hemsworth, lo ricordiamo, il prossimo marzo sarà impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder. Dopo aver brillato nella serie HBO Watchmen, Abdul Mateen II potrà invece essere visto nel nuovo capitolo di Matrix diretto da Lana Wachowski.