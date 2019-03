Macon Blair scriverà e dirigerà il remake di The Toxic Avenger

Il classico della Troma, The Toxic Avenger, come annunciato tempo fa, otterrà un remake cinematografico grazie alla Legendary Pictures, la quale ne ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico.

Dopo il rifiuto di Kevin Smith, Variety conferma che la Legendary ha dato priorità assoluta al progetto, affidando a Macon Blair (I Don’t Feel At Home in This World Anymore) la regia del remake; Blair si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura del film.

Il debutto da regista di Blair, I Don't feel at home in this world anymore, ha vinto il premio Grand Jury Prize al Sundance Film Festival nel 2017. Il film originale sul Vendicatore Tossico prodotto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, e distribuito nel lontano 1984, era ambientato nella "finta" Tromaville e vedeva per protagonista Melvin Ferd, un ragazzo costantemente deriso dai ragazzi che frequentavano la sua palestra. Un giorno, dopo esser venuto a contatto con delle sostanze tossiche, diventa il deforme Vendicatore Tossico, pronto a schierarsi contro i bulli e la corruzione di questo mondo.

Da The Toxic Avenger derivarono ben tre sequel a basso budget, sempre prodotti dalla Troma, ma anche un bizzarro musical, una serie d'animazione per bambini ed un adattamento a fumetti prodotto dalla Marvel.

Kaufman ed Herz saranno produttori esecutivi di questo atteso remake.