Mackenzie Davis parla del sequel di Terminator: Destino Oscuro: ecco le rivelazioni!

Nonostante sia stato costruito come un nuovo inizio per il franchise, Terminator: Destino Oscuro non è riuscito a catturare le nuove generazioni di pubblico e al momento il futuro della saga con Arnold Schwarzenegger rimane più che incerto.

Il film del 2019 ha riportato Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor per la prima volta da Terminator 2 di James Cameron, anche lui tornato in veste di produttore, purtroppo però le recensioni sono state molto contrastanti e gli incassi (di appena $261,1 milioni in tutto il mondo) giudicati insufficienti e forse anche sinonimo di una certa stanchezza nei confronti della saga da parte dei fan.

Tuttavia mai dire mai e la star Mackenzie Davis, new entry nel franchise proprio da Destino Oscuro, ha rivelato qualche dettaglio sul potenziale sequel in cantiere: l'attrice nel capitolo del 2019 interpreta Grace, un super soldato del futuro che torna indietro nel tempo per proteggere una ragazza di nome Daniella (Natalia Reyes), destinata a diventare un eroe come lo fu John Connor in una futura lotta contro il macchine.

Alla fine di Destino Oscuro - SPOILER - Grace muore in un atto di sacrificio, ma l'attrice ha rivelato al podcast Happy Sad Confused che sarebbe tornata nel sequel: "Sarebbe tornata grazie ad una specie di nuova sequenza temporale, e il film avrebbe esplorato quella storia".

Nel 2019, James Cameron aveva rivelato di aver studiato un'intera nuova trilogia della quale Destino Oscuro avrebbe dovuto rappresentare solo il primo episodio: secondo voi riuscirà mai a completare il suo progetto originale?