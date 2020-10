Mackenzie Davis e Finn Wolfhard nell'inquietante trailer dell'horror The Turning

Leone Film Group ha pubblicato online il primo trailer di The Turning - La casa del male, il nuovo film diretto da Floria Sigismondi e interpretato da Mackenzie Davis e Finn Wolfhard. Il film , tratto da Il giro di vite di Henry James, sarà nelle sale dal prossimo 29 ottobre. The Turning - La casa del male è prodotto ad Amblin Entertainment.

La società di Steven Spielberg ha scommesso sul talento visionario di una rinomata regista di videoclip come Floria Sigismondi e su due star in ascesa come la trentatreenne Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Tully) e il giovane Finn Wolfhard, co-protagonista della serie cult di Netflix, Stranger Things.

Scritto da Carey e Chad Hayes (The Conjuring - L'evocazione), The Turning - La casa del male racconta la storia di una tata che viene incaricata della cura di due orfani molto 'particolari' in una tenuta misteriosa e decadente del Maine. La donna molto presto scoprirà che i ragazzini e la casa nascondo dei segreti oscuri e che le cose potrebbero non essere come sembrano.



La regista canadese Floria Sigismondi è un'artista molto nota soprattutto in campo musicale, grazie alla regia di numerosi videoclip di star e icone della musica come David Bowie, The White Stripes, Justin Timberlake, Marilyn Manson e molti altri.

Sigismondi è al suo secondo lungometraggio, a dieci anni di distanza dal suo debutto, The Runaways (2010) con Kristen Stewart e Dakota Fanning. Nel corso degli ultimi anni la regista ha diretto alcuni episodi di serie come Daredevil, The Handmaid's Tale e American Gods, oltre a diversi cortometraggi.



Purtroppo The Turning ha ottenuto una F su CinemaScore e già nel 2019 la Universal aveva posticipato l'uscita di The Turning al 2020.